В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 5138, достигнув 52 167, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
Сообщается о тысяче погибших и трех тыс. выздоровевших пациентах.
В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 5138, достигнув 52 167, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
Сообщается о тысяче погибших и трех тыс. выздоровевших пациентах.
Дата: 2020/04/11 22:08
Раздел: Мир
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