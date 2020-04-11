В Турции за сутки число заразившихся коронавирусом возросло на 5138, достигнув 52 167, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

Сообщается о тысяче погибших и трех тыс. выздоровевших пациентах.

Minval.az