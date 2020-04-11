Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 70 тысяч, скончались не менее 4,3 тысячи человек, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

«За прошедшие сутки по всей стране было выявлено 1837 новых случаев заражения COVID-19. Всего случаев – 70 029», — сообщил он в эфире телеканала IRINN, озвучивая статистику по коронавирусу, которая ежедневно ведется с 19 февраля.

По его словам, из всех заразившихся коронавирусом не менее 41 947 человек выздоровели.

«За последние 24 часа скончались 125 человек, находившихся в больницах в тяжелом состоянии, всего погибших – 4357», — добавил Джаханпур.

Minval.az