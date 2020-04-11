Листы с рукописным текстом песни Hey Jude группы The Beatles ушли с молотка на торгах, которые были проведены аукционным домом Julien’s Auctions за 910 тысяч долларов. Как сообщается на сайте аукциона, оценочная стоимость лота составляла 160-180 тысяч долларов.

Текст был написан от руки Полом Маккартни и использовался во время записи песни на студии в 1968 году. Строки песни пронумерованы, между ними нанесены записи «пауза», а в конце написано «конец, затухание».

Отмечается, что Маккартни написал песню для сына Джона Леннона Джулиана для того, чтобы поддержать его во время развода родителей. Изначально она называлась Hey Jules.

Minval.az