Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает Daily Star со ссылкой на научную работу, опубликованную 10 апреля.

По наблюдениям ученых, у некоторых зараженных коронавирусом пациентов наблюдались такие ранее неизвестные симптомы, как невнятная речь и проблемы с координацией. В научной работе также перечислили уже известные признаки заболевания: повышенная температура, кашель, головная боль. У небольшого числа заболевших также отметили потерю вкусовых ощущений и обоняния.

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