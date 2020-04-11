В итальянской коммуне Кастано-Примо под Миланом в зараженной коронавирусом Ломбардии полицейские разоблачили группу пенсионеров, которые игнорировали карантин и тайно собирались в лесу играть в карты, пишет Milano la Repubblica.

Нарушителями оказались местные жители в возрасте от 65 до 72 лет.

Пенсионеры сообщали домочадцам, что идут за покупками или за ежедневной газетой, а сами отправлялись в ближайший лес, где играли в карты.

Пенсионеров выдал итальянский темперамент. Во время игры они часто ссорились и кричали друг на друга.

Их крики услышали местные жители и сообщили полиции и мэру, которые и застукали в уединенном месте шесть человек без медицинских масок.

По словам мэра Джузеппе Пиньяцелло, он сначала разозлился из-за того, что пенсионеры вели себя столь безответственно.

«Затем я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», — отметил Пиньяцелло.

Нарушителей не стали штрафовать. Их доставили по домам и строго-настрого наказали близким следить за ними и не выпускать из дома без особой необходимости.

Minval.az