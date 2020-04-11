Пандемия коронавируса и, как следствие, снижение количества авиарейсов в марте привело к тому, что объем вредных выбросов от самолетов сократился на 28 миллионов тонн, или на 31 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такую статистику приводит издание Financial Times.

Эффект сравним с исчезновением с дорог шести миллионов автомобилей, на которые ситуация также повлияла. Например, в Европе снижение выбросов от них и мотоциклов достигло 88 процентов с начала вспышки заболевания.

В 2019 году главным противником авиаперелетов стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она настаивала на снижении числа рейсов из-за вредных выбросов и сама отказывалась от полетов, предпочитая железнодорожный и водный транспорт. Таким образом, сложившаяся в мире ситуация выглядит как исполнение ее пожеланий.

В середине марта главы государств и правительств Европы объявили о закрытии границ на один месяц для предотвращения распространения инфекции. На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон во время закрытой пресс-конференции с руководителями профсоюзов не исключил, что такие меры растянутся до сентября. Соответствующее заявление Макрон может сделать в понедельник, 13 апреля.

Ранее сообщалось, что из-за улучшения экологии население северного индийского штата Пенджаб впервые за многие годы увидело вершину горного хребта Гималаев.

О резком снижении вредных выбросов в Китае, где пик эпидемии пришелся на февраль, в начале марта сообщало NASA. Как отметили в аэрокосмическом агентстве, они впервые наблюдают такой эффект всего из-за одного фактора.

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