Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду: из-за ситуации с коронавирусом многие теряют работу.

Об этом сообщает The Guardian.

В разных городах страны, особенно бедных южных регионах, мафия доставляет людям товары первой необходимости. Люди, потерявшие работу, устраиваются на «серую зарплату», чтобы свести концы с концами. Поскольку это оказывает влияние и на доходы мафиозных групп, они предпочитают помогать местным жителям.

«Мафиозные боссы считают города своей вотчиной… Но они помогают людям, чтобы в первую очередь достичь своих интересов», – отметил следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро Никола Граттери.

По его словам, мафия рассчитывает стать героями в глазах бедных людей. Однако после окончания карантина преступники призовут население отплатить «услугой за услугу»: например, проголосовать за своих политиков на выборах.

Minval.az