США задумали ввести санкции против отказывающихся забирать своих граждан стран. Соответствующий меморандум подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на документ Белого дома.

Ограничения могут ожидать те страны, которые отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных или резидентов во время эпидемии коронавируса. По мнению американской стороны, такие государства создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для граждан США. Отмечается, что санкции могут включать в себя визовые ограничения.

«США должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных, которые нарушают законы Соединенных Штатов», — говорится в документе. Согласно ему, глава министерства внутренней безопасности США должен сообщить информацию о нарушениях главе американского Госдепартамента, который в течение недели должен принять решение о введении ограничений.

Действие меморандума продлится до 31 декабря 2020 года, если не будет продлено.

Minval.az