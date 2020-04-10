Власти Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение ввести 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 30 городов и всей провинции Зонгулдак. Об этом, сообщает Trend со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

«С 00:00 11 апреля до 00:00 13 апреля для всех наших граждан вводится запрет на выход на улицу в 30 городах (Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измирл, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван), а также в провинции Зонгулдак», — отмечается в сообщении.

Отметим, что в Турции количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 47 029, 1006 человек скончались.

Minval.az