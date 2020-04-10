Президент США Дональд Трамп, заявил, что власти скорректировали свои оценки и считают, что меньше чем 100 тыс. жителей страны умрут вследствие заражения коронавирусом COVID-19.

«Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать. Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тысяч», — приводит ТАСС слова Трампа.

По данным, данным Университета Джона Хопкинса в США более 473 тысяч подтвержденных случаев, умерли 17 836 человек.

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