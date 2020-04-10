С начала коронавирусной пандемии за минувшие сутки Турция поставила новый антирекорд по числу заболевших: число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки более чем на 4,7 тысячи — с 42 282 до 47 029, а общее число умерших увеличилось с 908 до 1006, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлено 4747 новых случаев, всего заразившихся 47029. Мы потеряли сегодня 98 пациентов, всего умерших 1006. Вылечились всего 2423 пациента», — цитирует Коджу РИА Новости.

В то же время Турция обладает преимуществами перед европейскими странами в области лечения коронавируса, так как имеет наиболее сильные возможности для реанимации, — отметил министр, снова призвав граждан страны соблюдать самоизоляцию, несмотря на весеннюю погоду, которая «соблазняет выйти на улицу».

Minval.az