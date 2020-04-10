Министерство вооруженных сил Франции объявило в пятницу, что тесты, осуществленные на борту французского авианосца «Шарль де Голль», подтвердили 50 заражений коронавирусом.

В коммюнике уточняется, что три моряка были эвакуированы «с превентивной целью» самолетом в Тулон.

Французские власти еще в минувшую среду сообщили, что авианосец возвращается в срочном порядке из похода на тулонскую военно-морскую базу из-за проявления у примерно сорока моряков симптомов, характерных для COVID-19, отмечает «Интерфакс».

«Ввиду объявления о подозрениях на заражение среди членов экипажа «Шарль де Голль» медицинская команда службы здравоохранения вооруженных сил была направлена на борт», — отмечается в коммюнике министерства вооруженных сил.

В нем говорится, что 66 тестов показали 50 случаев заражения COVID-19. При этом министерство заверяет, что «не констатировано никакого осложнения состояния моряков на борту».

По данным парижской Le Figaro, сейчас на борту авианосца находятся 1760 человек, из которых 1200 — моряки, 560 — члены штаба и военнослужащие авиационной группы.

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