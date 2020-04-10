Экс-глава Грузии, бывший руководитель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили рассказал в соцсети Facebook, что должен был находиться на борту разбившегося в 2010 году самолета Леха Качиньского.

«Незадолго до поездки в Смоленск президент Качиньский позвонил мне и настаивал, чтобы я летел с ним, поскольку среди офицеров, погибших в Катыни, было несколько грузинских офицеров польских вооруженных сил. Я ответил, что русские никогда бы меня не пустили. Через два дня я узнал о трагической судьбе моего друга, его жены и польской делегации», – написал он.

По словам экс-главы Грузии, это был один из самых сложных моментов в его жизни.

«Лех Качиньский – национальный герой Грузии. В 2008 году он пошел на личный риск и помог спасти нашу столицу от захвата Россией. По сей день я верю, что то, что произошло в 2010 году в Смоленске, было расплатой [президента России Владимира] Путина за Тбилиси в 2008 году. Мы будем благодарны вечно», – добавил он.

Minval.az