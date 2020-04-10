Турция, оказавшая поддержку странам Балканского полуострова в борьбе с коронавирусом Covid-19, является примером для всех стран НАТО, говорится в сообщении Североатлантического альянса, распространённом накануне, 9 апреля.

Министерство здравоохранения Турции ранее направило гуманитарную помощь в Северную Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Сербию и Косово, «обеспечив эти страны необходимыми медицинскими средствами для борьбы с Covid-19», передаёт турецкое государственное информагентство Anadolu. Груз, состоящий из медицинских масок, специальных защитных комбинезонов и тестов по диагностике коронавируса, был доставлен на самолётах ВВС Турции из военной базы «Этимесгут» в Анкаре. На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и языках страны, куда отправлена помощь, написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

В НАТО напомнили, что Северная Македония, Черногория и Босния и Герцеговина обратились за помощью к Турции посредством Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC). Турция, оказавшая поддержку странам Балканского полуострова в борьбе с коронавирусом нового типа, является примером для всех стран НАТО, подчёркивается в сообщении.

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