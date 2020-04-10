Если вы решили завести собаку, надо ли искать всенепременно чистокровного пса или куда лучше (и дешевле) приручить дворнягу? Опытные кинологи предупреждают: дворняги могут быть невероятно симпатичными, но лучше помнить, что в решающую минуту у них может сработать, как говорят профессионалы, «шакалий инстинкт», и они вместо желанной «собачьей преданности» будут спасать себя, а не хозяина.

Переносить «кинологические» термины на межгосударственные взаимоотношения, конечно, заведомый моветон. Только вот факты —вещь, как известно, упрямая. А они не оставляют сомнений: Армения, послушный форпост России, демонстрирует в своей внешней политике как раз такой вот «шакалий инстинкт». Впрочем, судите сами.

Армения, как известно, «форпост» России. Иреван получает от Москвы множество разнообразных преференций. Кремль регулярно дарит Армении оружие, российская база в Гюмри официально отвечает за безопасность Иревана, РФ охраняет границы Армении с Турцией и Ираном, содержит за свой счет армянскую инфраструктуру, которую ей «впарили в собственность» в счет долгов за российский же газ, только за счет обнуления пошлин на газ, нефть и алмазы «дотирует» экономику Армении на миллиард долларов в год…

От форпоста в такой ситуации требуется только одно — верность, преданность и послушание. И вот с этим у Иревана «напряженка».

И вот теперь новая беда — коронавирус. Того, что Армения начнет просить помощь у России, наверное, следовало ожидать. Сегодня Пашинян умоляет помочь Путина, Мнацаканян — Лаврова, Тоноян всячески умасливает Шойгу. В Армению уже прибыл российский «транспортник» с медицинским оборудованием и специалистами…

Нет, конечно, на фоне эпидемии коронавируса можно было ожидать, что Армения начнет старательно выпрашивать помощь от всех, до кого дотянется и докричится. Миллион долларов выплакали у США, еще немного — у Евросоюза в рамках «Восточного партнерства»…

Правда, опозориться умудрились и здесь. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Армянским патриархом Константинополя архиепископом Сааком Машаляном заявил, что Анкара готова оказать Иревану помощь в борьбе с коронавирусом. Если учесть, что Турция уже сегодня направляет помощь не только в Азербайджан, но и многим странам Европы (в частности, турецкий гуманитарный груз прибыл в Великобританию), здесь нет ничего удивительного. Но в нищей Армении даже не подумали снизить накал антитурецкой истерии. МИД Армении «встал в позу»: вопроса о турецкой помощи в повестке дня нет. Но экспертам этого мало: от Пашиняна требуют «отреагировать», и желательно «мощным политическим заявлением».

Но интереснее другое. Несколько дней назад груз гуманитарной помощи прибыл в Армению из Китая. С надписью на ящиках: «Пусть наша дружба будет выше горы Арарат и дольше реки Янцзы». Правда, упустили из внимания, что «Арарат» — это гора Агры-Даг на территории Турции. В лучшем случае — «дипломатия китайской сборки». В худшем, да еще на фоне «уйгурского фактора», все это получает понятное прочтение.

Реакция армянского «болтающего класса», особенно его близкой к Пашиняну части, заслуживает внимания. Здесь, порадовавшись, что «Китай проявил интерес к Армянскому вопросу», принялись рассуждать: «Китай не скрывает амбиций стать одним из краеугольных камней нового миропорядка, и интерес к Армянскому вопросу в этом контексте неизбежен. В то же время, это означает жесткую конкуренцию в этом вопросе, которая даст Еревану шанс, и вовсе не для того, чтобы почивать на лаврах интересах Китая. Это не только возможность для Еревана, но и большая ответственность». В переводе: а не постараться ли Армении превратиться в «китайский форпост»?

С тем же рвением, на фоне всех политических неприятностей Москвы, Иреван старательно раздувает на страницах пропашиняновских СМИ и откровенно антироссийскую риторику, явно пытаясь таким образом «прислониться» еще и к Западу. Россию обвиняют в поставках оружия Азербайджану (то, что Армении она оружие дарит, выносится за скобки), на нее перекладывают ответственность за апрельское поражение 2016 года, смакуют штампы типа «кабальные договоры», «насильственное присоединение к Евразийскому союзу» и т.д. Ну и заодно публично «обижаются» на экс-министра иностранных дел Азербайджана Тофика Зульфугарова, который изрядно перепугал местную читающую публику, заметив, что Азербайджан и Армения остались теперь наедине. В переводе: если «начнется», нет никакой гарантии, что за Армению вступятся.

И в результате Иреван не просто, подберем самый вежливый эвфемизм, отступает от своих обязательств перед Москвой, проистекающих из его статуса «форпоста». Армения просто мечется в панике и по-шакальи ищет нового хозяина. Здесь уже понимают: Россия, конечно, «покровитель», но и она не может оказывать помощь и поддержку в том виде, в каком этого хотелось бы самому «форпосту». Мария Захарова и та вынуждена была выжать что-то о непризнании Карабаха и состоявшихся там «выборов». Да тут еще у Москвы нарастают политические и экономические неприятности по всем фронтам. Самое время стрекануть и искать новых покровителей: в Пекине, в Вашингтоне, в Брюсселе — где получится.

Здесь бы, конечно, «форпосту», у которого есть все основания для паники, задуматься о том, что уже давно настало время нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией. Но, похоже, на предательство у армянской верхушки «шакальего инстинкта» вполне хватило, а вот интеллектуальных ресурсов определить, к кому теперь надо бы «прислоняться», уже нет.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az