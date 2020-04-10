Китайские власти запретили жителям употреблять в пищу мясо собак. По информации агентства Reuters, это произошло неделю спустя после того, как на региональном уровне был введен «пилотный» запрет.

Собаки «отныне не будут рассматриваться в КНР как скот», подчеркнули в Минсельхозе страны. Этих животных защитит от поедания официальный статус домашних питомцев.

Ранее Китай из-за эпидемии коронавируса запретил есть мясо диких зверей. Ученые предполагают, что вирус, вызывающий пневмонию нового типа, ранее поражал летучих мышей, но мутировал и передался людям. Звеном в цепочке передач были дикие животные, которые продавались на рынке в городе Ухань — первоначальном очаге болезни.

Minval.az