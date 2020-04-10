Турция направила в Великобританию первую партию помощи для борьбы с коронавирусом нового типа (Covid-19).

Военно-транспортный самолет A400M с грузом медицинской помощи вылетел из Анкары в пятницу утром, передает агентство «Анадолу».

Весь груз масок, в том числе N95, и защитных комбинезонов, произведен на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и английском языках написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

Еще одна партия медицинской помощи в Великобританию будет отправлена в субботу, 11 апреля .

Ранее Турция направила помощь для борьбы с коронавирусом в Италию, Испанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснии и Герцеговине и Косово.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 9 апреля на пресс-конференции сообщил о росте числа жертв коронавируса до 7978. Глава британской дипломатии сообщил, что на лечении в больницах страны находятся 16 784 человек.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.



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