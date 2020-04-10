Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что не было никаких оснований для начала расследования в связи с утверждениями о наличии незаконных связей между Россией и предвыборным штабом действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом Барр заявил в интервью телеканалу Fox News.

Говоря о действиях спецслужб страны во время президентской гонки 2016 года в США, а также после ее завершения победой Трампа, Барр отметил: «По моему мнению, есть свидетельства того, что мы имеем дело не просто с ошибками или небрежностью. Здесь было нечто гораздо более тревожное. Мы намерены докопаться до сути. И если кто-то нарушил закон, и мы сможем это доказать, их привлекут к ответственности».

«Думаю, у президента есть все основания для недовольства, — подчеркнул Барр. — Поскольку, как я полагаю, произошедшее с ним было фарсом — одним из наиболее вопиющих в американской истории. Это расследование в отношении его штаба начали без каких-либо оснований». «Еще большую озабоченность вызывает то, что произошло после завершения кампании — все события, имевшие место после того, как он стал президентом», — добавил глава Минюста США. Барр выразил уверенность в том, что политические оппоненты пытались помешать Трампу выполнять обязанности президента.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца. Представители партии также призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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