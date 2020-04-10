Информация о том, что разведывательное сообщество США обладало сведениями о вспышке коронавируса в китайском городе Ухань в ноябре 2019 года, не соответствует действительности.

Об этом в пятницу заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

В среду телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах рассказала, что Национальный центр медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО) предупреждал Белый дом о губительных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре прошлого года.

«Это лживые новости ABC. Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!» — написал Трамп.

В четверг Национальный центр медицинской разведки при РУМО заявил, что «сообщения СМИ о докладе о коронавирусе в ноябре 2019 года неверны».

Minval.az