В Чехии отказались передать российской стороне демонтированный памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как сообщили в чешском МИД, монумент планируют перенести в один из местных музеев.

«Памятник является собственностью района Прага-6», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там подчеркнули, что демонтаж памятника чешской стороной не считается «нарушением обязательств чешской стороны, проистекающих из договоров с Россией».

Ранее с просьбой передать памятник России обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Скульптуру военачальника демонтировали 3 апреля, спустя полвека после установки.

Minval.az