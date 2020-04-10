Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел внеплановые артиллерийские учения с участием минометных подразделений, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Высший руководитель нашей партии, государства и Вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын руководил учебными артиллерийскими стрельбами минометных подразделений корпусов Корейской народной армии (КНА)», — отметил ЦТАК. Как подчеркивается, учения были организованы «внезапно».

Их цель заключалась в «проверке боевой готовности подразделений минометчиков в корпусах КНА», при этом стрельбы проводились «в формате состязания». Отмечается, что лидер КНДР остался доволен итогами учений и «выразил радость и гордость, заявив, что сегодня у него очень хорошее настроение».

Как сообщает агентство, лучшие результаты в ходе стрельб показали минометные батареи 2-го и 10-го корпусов КНА, которые выпустили 60 снарядов и поразили все 60 мишеней. Военнослужащие этих подразделений получили похвальные грамоты, медали и значки «Меткий артиллерист». По итогам учений минометчиков Ким Чен Ын отметил важность активизации отработки армией эффективного использования как легкой артиллерии, в том числе и минометов, так и тяжелых орудий.

«Поскольку в современной войне использование артиллерийских сил является важнейшим фактором в решении исхода не только операций и боев, но и войны в целом, мы должны высоко поставить приоритет укрепления артиллерии, придать мощный импульс подготовке артиллерии к боевым действиям», — приводит агентство слова лидера КНДР.

Учения минометных подразделений стали третьим соревнованием артиллеристов страны с начала 2020 года. Ранее Ким Чен Ын 12 и 20 марта руководил состязаниями в меткости стрельбы артиллерийских подразделений, расположенных на восточном и западном побережьях КНДР.

Minval.az