Ограничения общественной жизни, введенные в Германии в связи с эпидемией коронавируса, наконец, начали приводить к сглаживанию кривой роста числа инфицированных. Появился «проблеск надежды», заявила в четверг, 9 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе специальной видеоконференции руководителей фракций правящего блока блока ХДС/ХСС в Берлине.

В задачи федерального правительства входило принять меры, которые не допустили бы перегрузки системы здравоохранения. Пока это удается сделать, подчеркнула глава германского кабмина.

Как пишет «Немецкая волна», Меркель также уточнила, что у нее состоялся долгий телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. «Мы согласны, что существует острая потребность в солидарности в Европе, которая переживает один из своих самых сложных часов — если не самый сложный», — добавила канцлер.

Minval.az