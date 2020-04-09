Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иранцев молиться дома во время священного для мусульман месяца Рамадан из-за эпидемии нового коронавируса, передает «Вестник Кавказа» со ссылкой на FRANCE 24.

Хаменеи призвал жителей страны избегать массовых собраний, таких как коллективные молитвы, во время месяца Рамадан, который в этом году начнется 23 апреля с заходом солнца

«В отсутствие таких публичных собраний в месяц Рамадан, как молитвы, речи, которых мы лишены в этом году, мы не должны пренебрегать молитвами во время нашего одиночества», — сказал аятолла в телевизионном обращении в четверг, призвав иранцев молиться у себя дома.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Иране достигло 66 тысяч, из которых 4110 – со смертельным исходом.

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