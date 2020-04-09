Германский производитель автомобилей BMW сообщил, что готов приступить к выпуску медицинских масок. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Оливер Ципсе на встрече с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером в Мюнхене.
«Таким образом мы будем активно работать над устранением глобального дефицита», — отметил Ципсе. «Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности», — добавил глава автопроизводителя.
В BMW уже пообещали закупить необходимое для производства оборудование.
В свою очередь Маркус Зёдер высказал мнение, что, данный шаг, «возможно, является шансом» улучшить «конкурентную ситуацию на международном уровне в пользу немецких производителей».
Как отмечает агентство Рёйтерс концерн уже обязался в краткосрочной перспективе поставить Баварии 150 000 профессиональных масок типа FFP2 для медицинского персонала и 1 миллион обычных масок.
#StaySafe and #StayHealthy. #BMWGroup pic.twitter.com/J4tEn2B9nC
— BMW Group (@BMWGroup) April 8, 2020