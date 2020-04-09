Германский производитель автомобилей BMW сообщил, что готов приступить к выпуску медицинских масок. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Оливер Ципсе на встрече с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером в Мюнхене.

«Таким образом мы будем активно работать над устранением глобального дефицита», — отметил Ципсе. «Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности», — добавил глава автопроизводителя.

В BMW уже пообещали закупить необходимое для производства оборудование.

В свою очередь Маркус Зёдер высказал мнение, что, данный шаг, «возможно, является шансом» улучшить «конкурентную ситуацию на международном уровне в пользу немецких производителей».

Как отмечает агентство Рёйтерс концерн уже обязался в краткосрочной перспективе поставить Баварии 150 000 профессиональных масок типа FFP2 для медицинского персонала и 1 миллион обычных масок.

Minval.az