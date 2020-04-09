Число заражений коронавирусом в Иране превысило 66 тысяч случаев, из них 4,1 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

«За прошедшие сутки было выявлено 1634 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, с учетом этих данных всего (зафиксировано) 66220 случаев заражения COVID-19», — сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, выздоровели уже 32309 больных.

«К сожалению, за прошедшие 24 часа скончались 117 человек. Всего же жертв на данный момент 4110», — добавил Джаханпур, сообщив, что в стране «совершенно определенно» продолжается процесс спада распространения коронавируса: власти фиксируют все меньше новых случаев заражения.

Согласно статистике, с 30 марта, когда было зафиксировано максимальное на данный момент число новых случаев заражения за сутки (3186), в стране уже более недели наблюдается устойчивый спад количества новых заразившихся без рывков вверх, а 8 апреля впервые за долгое время число заражений оказалось меньше 2 тысяч в сутки. Максимальное количество погибших за сутки на данный момент — 158.

Minval.az