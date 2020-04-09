Президент Польши Анджей Дуда считает идею проведения выборов главы государства 10 мая по почте одним из возможных выходов в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил в четверг в эфире Польского радио.

«Выборы должны состояться 10 мая», — сказал Дуда, подчеркнув, что такое решение было принято в соответствии с конституцией спикером Сейма. По его словам, «на первом месте жизнь и здоровье граждан», «но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов».

«Единственный путь — создать условия для безопасного проведения выборов», — считает глава государства. «Почтовое голосование — это то, что можно сделать», — отметил он. «Если выборы пройдут по почте с соблюдением всех положений закона, то я за, но они должны проводиться так, чтобы безопасность граждан была гарантирована», — подчеркнул Дуда.

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за распространения коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

Minval.az