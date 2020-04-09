Всеобщий карантин, который власти Франции ввели в середине марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса, будет продлен после 15 апреля. С соответствующим заявлением в понедельник выступит президент страны Эмманюэль Макрон. От этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает агентство AFP.

Выступление главы государства, уже третье по теме коронавируса, запланировано на вечер. Помимо продления карантина, Макрон выскажется также и об изменениях в экономической и социальной сферах, вызванных приостановкой работы значительной части предприятий в стране. Напомним, ранее в среду французский ЦБ сообщил, что с января по март ВВП Пятой Республики упал на шесть процентов, что является худшим квартальным показателем с 1945 года.

Совет ученых, с которым регулярно консультировались в Елисейском дворце, уже неоднократно предлагал продлить карантин на несколько недель. С аналогичным предложением выступал и премьер-министр страны Эдуар Филипп, который также говорил о продлении мер после 15 апреля.

Minval.az