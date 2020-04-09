Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди Гидеона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Во вторник полиция нашла тело его матери Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучки Роберта Кеннеди.

Тело Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина было обнаружено на глубине 7,6 метра приблизительно в 610 метрах от места, где нашли тело его матери.

Третьего апреля сообщалось, что 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе. Как сообщал муж Мейв Дэвид Маккин, во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч во дворе, и он укатился в воду. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч. По мнению Маккина, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.

Сенатор Роберт Кеннеди, брат 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты от Демократической партии, был застрелен в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 году. Его убийца Серхан Серхан был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения.

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