Старший сын президента Сербии Александара Вучича Данило заразился коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства написал на странице в «Инстаграме».

— Клиническая картина заболевания была такова, что сына госпитализировали в инфекционную больницу, — добавил Вучич.

Он также отметил, что любит сына и пожелал ему победить болезнь.

Данило родился в 1997 году от первого брака Вучича с журналисткой Ксенией Янкович, напоминает «Лайф». Также у политика есть ещё один сын и дочь.

На сегодняшний день в Сербии зафиксировано 2 666 случаев заражения. 65 человек скончались, 118 выздоровели.

Minval.az