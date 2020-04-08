Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что тогда разведчики выпустили доклад, в котором описали инфекцию: ею постепенно заражались жители Уханя, и это оказывало влияние не только на жизнь людей, но и на бизнес в регионе.

В документе подчеркивалось, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию, о чем разведка неоднократно напоминала Белому дому. Глава минобороны Марк Эспер ответил, что не помнит, получал ли подобные доклады.

Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 400 тысяч человек. По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 78 тысяч скончались, а 288,9 тысячи вылечились.

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