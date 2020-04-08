Ученые получили самое подробное изображение релятивистского джета сверхмассивной черной дыры, выброшенного со скоростью, близкой к скорости света. Об этом сообщает издание Science Alert.

Объект находится в составе квазара (активного ядра галактики) 3C 279, находящегося в пяти миллиардах световых лет от Земли. Наблюдения были проведены с помощью телескопов в составе проекта Event Horizon Telescope (EHT) в 2017 году. Той же команде ученых удалось получить беспрецедентное, первое в истории изображение тени другой черной дыры, располагающейся в галактике M87.

Когда материя падает в черную дыру, часть вещества ускоряется почти до скорости света. Исследователям впервые удалось детально рассмотреть такую струю. Они обнаружили, что джет не является строго прямым, а в его основании формируется изгиб со структурой, направленной перпендикулярно направлению основного потока. Кроме того, были замечены признаки вращения аккреционного диска и измельчение материала при падении в черную дыру.

3C 279 также является блазаром, то есть направление джета примерно совпадает с лучом зрения наблюдателя и может отклоняться от него не более чем на 20 градусов.

Minval.az