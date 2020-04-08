Власти Китая решили бороться с посетителями, уличенными в порче Великой китайской стены.

Туристам вновь открыли доступ к части самого знаменитого памятника страныв 24 марта. Стена была закрыта два месяца из-за вспышки коронавируса. Однако в тот же день нашлась туристка, которая стала ключом царапать объект всемирного наследия ЮНЕСКО, инцидент попал на камеру, передает РИА Новости.

Видео, показывающее, как посетитель портит исторический памятник, стало вирусным на китайской платформе Weibo, и вызвало массовое негодование среди граждан.

Пользователи сошлись во мнении, что такие вандалы должны быть арестованы.

Позже выяснилось, что это несовершеннолетняя туристка, которая призналась в содеянном.

После этого случая управление Великой китайской стены приняло ряд дисциплинарных мер для борьбы с вандализмом, которые недавно вступили в силу. Тот, кто умышленно повредил объект, например, поцарапал стену, должен будет заплатить административной штраф.

Туристов, которые плохо себя ведут на объекте, добавят в черный список, он будет регулярно обновляться для «повышения осведомленности и оказания давления на туристов со стороны общества.

Правонарушители также столкнутся с ограничениями, когда они попытаются купить онлайн билеты на Великую китайскую стену. Информационное бюро муниципального правительства Пекина заявило, что они также рассматривают возможность запрета доступа туристов из черного списка в другие достопримечательности района.



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