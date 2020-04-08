Проект соглашения по сокращению добычи нефти в рамках формата ОПЕК+ уже подготовлен, но держится в строжайшем секрете.

Об этом рассказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки заседания.

По его словам, детали сделки, которая должна примирить Россию и Саудовскую Аравию, еще будут обсуждаться вечером. На это время намечены контакты Баркиндо с другими странами, где те должны рассказать о готовности к снижению.

Встреча ОПЕК+ должна пройти в четверг, 9 апреля, в формате видеоконференции. На нее приглашены и производители, не входящие в ОПЕК, — Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго. Обсудить снижение добычи с США стороны намерены 10 апреля, когда состоится встреча министров энергетики стран-членов «большой двадцатки».

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