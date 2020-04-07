Власти Колумбии обратились к НАТО с просьбой помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление альянса.

«В Североатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) поступила просьба от Колумбии об оказании международного содействия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в заявлении.

Колумбия, в частности, попросила предоставить ей экспресс-тесты на коронавирус, аппараты для искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы и так далее.

Minval.az