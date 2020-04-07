Круизный лайнер MSC Magnifica уже месяц не может высадить ни в одном из портов более двух тысяч пассажиров, ни один из которых не заражен коронавирусом.

«Полтора года назад мы с женой купили путевку на кругосветный 117-дневный круиз. Для нас он стартовал 6 января в Марселе — на тот момент о коронавирусе еще никто не слышал. Затем наш маршрут удивительно складывался так, что мы уходили от зоны заражения — за первые два месяца мы не посетили ни одной страны с коронавирусом, поэтому нас спокойно принимали острова Тихого океана — Таити, остров Пасхи, острова Кука, затем Новая Зеландия», — рассказал пассажир Михаил Вальтфогель.

На 70-й день лайнер прибыл на австралийский остров Тасмания, и капитан внезапно объявил, что сойти на берег нельзя. «Это не было решением Австралии — так решили в MSC, хотя на борту не было зараженных коронавирусом людей», — сказал пассажир (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что на лайнере 2,2 тыс. гостей, среди которых семеро россиян. Больше всего среди пассажиров французов и итальянцев, а также немцев. Среди гостей много пожилых людей. Еще около тысячи человек — члены экипажа.

«Какой-то паники нет, люди просто продолжают каникулы. Мы понимаем сложившуюся ситуацию и то, что компания делает все возможное, чтобы нам угодить. Мы очень ей благодарны», — сказал Михаил.

На своей странице в Facebook он отметил, что пассажиры не покидают лайнер с 10 марта и в свете ситуации в мире назвал это «неплохим вариантом для самоизоляции». «В Австралии нам загрузили хороших продуктов, стало много вкусной рыбы, мяса и хорошего вина. Следующая наша остановка — Шри-Ланка 6 апреля. Там будет только дозаправка. Дальнейший план пока неизвестен», — написал Михаил в начале апреля.

Minval.az