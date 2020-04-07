Завершение пандемии коронавируса в мире прогнозировать еще рано, поднимать эту тему можно будет через две недели.

Как передает РИА Новости, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Говорить об этом еще рано, ВОЗ говорить об этом рано. Сейчас проводятся анализы, моделирование в разных странах, надо замедлить движение линии вверх, чтобы большое бремя уменьшилось. Все будет зависеть от принимаемых мер и того, как вирус прошел через население. Возможно, через две недели поговорим об этом», — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1» в ответ на вопрос, когда завершится эпидемия COVID-19.

Что касается лекарства против коронавируса, то, по словам представителя ВОЗ, в настоящее время проводятся клинические исследования. «Сейчас есть 20 кандидатов-вакцин против коронавирусной инфекции», — отметила она.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.

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