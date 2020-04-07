В настоящий момент в России создан запас продуктов, которого хватит на два месяца, говорится в сообщении Минпромторга, опубликованном во вторник в официальном телеграм-канале информационного центра по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф.

«В стране есть запас продуктов как минимум на два месяца, и этот объем постоянно пополняется», — сообщил представитель ведомства.

«Главное, не создавать искусственный дефицит, покупая в несколько раз больше необходимого. Но даже в этой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться», — пообещали в Минпромторге.

Minval.az