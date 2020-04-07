Правительство Японии обнародовало рекордный по объему пакет стимулов — 108,2 трлн иен ($994 млрд), включающий меры поддержки домовладельцев и малого бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Объем пакета эквивалентен 20% ВВП Японии, что подчеркивает масштаб кризиса, вызванного коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Программа, одобренная во вторник кабинетом министров, предусматривает денежные выплаты в размере 300 тыс. иен ($2750) гражданам, столкнувшимся с резким снижением дохода. В общей сложности на эти цели выделено 4 трлн иен.

Еще 2,3 трлн иен будет направлено японскими властями на поддержку малого бизнеса, для которого также предполагается снизить налоговую нагрузку.

Правительство выделяет в общей сложности 45 трлн иен на корпоративное финансирование, которое должно помочь японским компаниям сохранить бизнес в период кризиса.

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