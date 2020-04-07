Американские ученые создали первый прототип вакцины против нового коронавируса в виде микроигольного пластыря, помещающегося на кончике пальца. Результаты испытания нового вида вакцины на мышах опубликованы в журнале EBioMedicine, передает РИА Новости.

Ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга объявили об успешном тестировании новой формы вакцины против вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Вакцина на основе вирусного антигена доставляется в кожу с помощью микроигл, расположенных на поверхности пластыря размером с кончик пальца. Микроигольный пластырь, внешне похожий на «липучку», содержит 400 крошечных микроигл из сахаров и белков, которые полностью растворяются, не оставляя следов.

Результаты исследования на мышах показали, что при такой форме подачи вакцины у животных через две недели вырабатывались антитела, специфичные к SARS-CoV-2, в количествах, которые считаются достаточными для нейтрализации вируса.

По словам исследователей, такие пластыри могут быть быстро изготовлены в промышленных масштабах, и их не нужно держать в холоде во время хранения или транспортировки. Это большое преимущество перед традиционной формой вакцины. Важно и то, что вакцина с микроиглами сохраняет свою эффективность даже после тщательной стерилизации гамма-излучением, что очень важно для создания продукта, пригодного для использования на людях.

«При разработке мы взяли за основу метод «царапины», используемый для доставки на кожу вакцины против оспы, но в его высокотехнологичной версии, которая более эффективна и удобна для пациента, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из руководителей исследования Луи Фало (Louis Falo), профессора дерматологии в Медицинской школе Питтсбурга. — И это на самом деле безболезненно».

В отличие от тестируемых сейчас в разных странах мРНК-вакцин, принцип которых основан на введении фрагментов РНК вируса, обладающих информацией о структуре белков, на которые должен отреагировать иммунитет человека, вакцина, получившая название «PittCoVacc» (Pittsburgh Coronavirus Vaccine), работает так же, как прививка от гриппа: путем введения в организм кусочков самого вирусного белка, сделанного в лаборатории.

Исследователи смогли действовать быстро, потому что у них уже был опыт, полученный во время более предыдущих эпидемий коронавирусов SARS-CoV в 2003 году и MERS-CoV в 2014 году.

«Эти два вируса, которые тесно связаны с SARS-CoV-2, учат нас, что для индукции иммунитета против вируса важен определенный белок, называемый спайк-белок, — рассказывает второй руководитель исследования Андреа Гамботто (Andrea Gambotto). — Мы точно знали, где искать средство борьбы с новым вирусом».

«Возможность быстро разрабатывать эту вакцину была результатом совместной работы ученых, имеющих опыт в различных областях исследований, — продолжает Луи Фало. — Вот почему так важно финансировать исследования в области вакцин. Вы никогда не знаете, откуда начнется следующая пандемия».

Прежде чем приступить к испытаниям на людях, исследователи в настоящее время подают заявку на получение разрешения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

«Тестирование на пациентах обычно требует по крайней мере года, а возможно, и больше, — говорит Фало. — Но эта конкретная ситуация отличается от всего, что мы когда-либо видели, поэтому мы сейчас точно не знаем, сколько времени займет процесс клинической разработки».

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