Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не изменилось после того, как его гперевели в реанимацию. Политик в настоящее время не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает The Guardian со ссылкой на слова главы канцелярии кабинета министров Майкла Гоува.

«Джонсон не подключен к аппарату ИВЛ. Он получает кислородную поддержку, и одна из причин пребывания в реанимации заключается в том, что он мог в любую минуту ее получить», — сказал Гоув.

Политик также отметил, что правительство страны функционирует в штатном режиме и без премьер-министра. Обязанности Джонсона в настоящее время исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании заразился коронавирусом. Он самоизолировался в своем доме, однако, после ухудшения самочувствия был госпитализирован в одну из инфекционных больниц.

Minval.az