Ни один человек не скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, это первый случай с января, при этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные, выздоровели 89 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 983 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 698 человек, 21 находится в тяжелом состоянии, 285 человек выздоровели.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался», — говорится в сообщении.

Minval.az