Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Эр-Рияд фактически требует, чтобы Россия сократила добычу больше всех. То есть в одиночку убрала с рынка те 1,5 миллиона баррелей в сутки, которые стали причиной для разногласий и развала сделки ОПЕК+ на прошлых переговорах в начале марта. Тогда Москва не приняла сокращение добычи на такой объем для всех участников соглашения.

Стороны в целом согласны, что добычу в совокупности надо снизить на 10 миллионов баррелей в сутки, вопрос только, как разделить весь объем.

По версии Саудовской Аравии, ее квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 миллиона. Но считать предлагается от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу. Так, Эр-Рияд поднял ее с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона, это значит, что сокращение относительно марта составит только 0,5 миллиона баррелей. У ОАЭ добыча выросла на миллион баррелей, у Ирана — на 200 тысяч.

Россия не увеличивала добычу в апреле, сохранив ее на уровне 11,2 миллиона. В связи с этим она настаивает, чтобы квоты применялись к среднему объему за квартал. Пока эти разногласия преодолеть не удается.

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