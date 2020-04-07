Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor запустит производство защитных масок из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественное телевидение Японии.

Отмечается, что маски будут оснащены прозрачной пластиковой пластиной, защищающей не только ротовую полость, но и все лицо носителя. Автоконцерн также направит партию масок медучреждениям, которые столкнулись с их нехваткой.

Кроме того, Toyota передаст свои технологические разработки медицинским компаниям для увеличения объемов выпуска их продукции, в частности аппаратов ИВЛ.

7 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен объявить локальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который затронет семь японских префектур. В стране на данный момент насчитываются более 4,8 тыс. случаев заражения, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess.

Больше всего случаев инфицирования (1,1 тыс.) выявлено среди жителей Токио. Всего в Японии зафиксированы 108 летальных исходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксированы более 70 тыс. смертельных исходов.

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