Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса готовы продлить ограничения на массовые собрания, в частности, молитвы и посещение мечетей и на время месяца мусульманского поста Рамадана, который пройдет в мусульманском мире с конца апреля по конец мая, заявил официальный представитель саудовского министерства здравоохранения Мухаммед Абдель Али.

«Все соскучились по религиозным собраниям в месяц Рамадан, но принятые меры продолжатся до тех пор, пока пандемия коронавируса не пойдет на убыль», — сказал Абдель Али, чьи слова цитирует саудовский новостной портал «Хабр аджиль».

В понедельник власти Саудовской Аравии объявили о введении круглосуточного комендантского часа еще в ряде городов страны в дополнение к Мекке и Медине, в частности, в столице Эр-Рияде, экономической столице Джидде, а также основных городах востока: Даммаме, Дахране, а также восточных провинциях Эль-Катиф и Эль-Хубар, где зарегистрировано наибольшее число инфицированных коронавирусом.

«Только 50% населения остаются дома или сократили свою активность, поэтому решение о полном запрете на передвижение в интересах всех», — отмечается в заявлении представителя саудовского МВД.

Minval.az