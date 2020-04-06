Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ продлило до 30 апреля приостановку коллективных молитв в мечетях московского региона. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«Приказом председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина порядок проведения религиозных обрядов для мусульманских объектов столичного региона (Москва и Московская область), установленный приказом от 17 марта 2020 года, продлен до 30 апреля текущего года», — говорится в распространенном сообщении.

Начиная с 18 марта в мечетях и других объектах мусульманской инфраструктуры Москвы и области было приостановлено проведение коллективных богослужений и общение дежурных имамов с верующими, проведение различных религиозных обрядов (за исключением похоронных), образовательная и просветительская деятельность. Изначально сроки действия такого режима были ограничены 10 апреля с возможностью пролонгации, напоминает РИА Новости.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также с объявленным режимом нерабочих дней, действие этих мер продлевается до 30 апреля включительно. Вместе с тем, в случае улучшения ситуации до указанного срока, ограничения будут сняты ранее», — отметили в ДУМ.

Все это время пятикратные и пятничные молитвы будут совершать дежурные имамы и небольшое число духовенства и сотрудников религиозных объектов. Также продолжится круглосуточное чтение Корана в стенах Московской Соборной мечети. Для верующих организованы онлайн-трансляции.

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