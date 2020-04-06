Число смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 10 тыс.

Как передает ТАСС, такую информацию привел в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По информации университета, в США коронавирус диагностирован у 347 003 человек, умерли 10 335 человек, выздоровели 18 953.

В настоящее время Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу заразившихся. Больше всего заболевших в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган, Калифорния и Луизиана.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов.

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