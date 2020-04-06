В Иране постепенно снижаются темпы распространения коронавируса COVID-19, однако ситуация с заболеванием еще не взята под контроль властей, сообщил в понедельник представитель иранского минздрава Киануш Джаханпур.

«Из-за усиления политики социального дистанцирования за последние дни мы наблюдаем постепенный и медленный спад роста количества заражений», — цитирует «Интерфакс» Джаханпура.

Джаханпур пояснил, что за последние сутки в Иране диагностировали 2274 случаев заражения COVID-19, а также зафиксированы 136 случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что спад наблюдается на протяжении последних шести дней. Так, пиковый прирост заболевших пришелся на 31 марта — тогда зарегистрировали более 3,1 тыс. новых случаев.

«Я надеюсь, что самая решительная приверженность этим инструкциям (мерам по борьбе с COVID-19) позволит нам выйти на этап, когда мы сможем контролировать и сдерживать заболевание», — отметил представитель Минздрава.

Таким образом, с начала эпидемии в стране выявлено 60,5 тыс. заразившихся, более 3,7 тыс. заболевших скончались.

Minval.az