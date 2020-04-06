Глава мусульманской общины Испании, председатель Исламской комиссии Испании Риай Татари Бакри скончался от коронавируса COVID-19.

Риай Татари Бакри был имамом мечети в мадридском районе Тетуан. Несколько дней назад он был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его жена также находится в тяжелом состоянии. Бакри было 72 года, у него пять детей.

Бакри, который был доктором медицинских наук, также возглавлял Союз Исламских общин Испании. Он родился в Дамаске, жил в Испании с начала 1970х. В 1971 году создал Мусульманскую ассоциацию Испании.

«Правительство глубоко сожалеет о кончине председателя Исламской комиссии Испании Риайя Татари Бакри и выражает соболезнования мусульманскому сообществу в нашей стране. Мы глубоко уважаем и чтим его личность и его борьбу за сосуществование в Испании», — говорится в сообщении администрации вице-председателей правительства, министерства по делам председателя правительств, связей с парламентом и демократической памятью в Twitter.

«Министерство юстиции хочет выразить свои соболезнования мусульманскому сообществу нашей страны, которое только что из-за COVID-19 потеряло председателя Исламской комиссии Испании, Риайя Татари Бакри. Он был примером борьбы за сосуществование и толерантность», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

С начала эпидемии и до 6 апреля в Испании выявлено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 13 тысяч человек скончались. При этом выздоровели 40 тысяч пациентов. Таким образом число активных случаев заражения составляет 81,5 тысячи. При этом как число летальных исходов, так и новых случаев заражения снижается несколько дней подряд.

El Ministerio de Justicia quiere mostrar su pésame a la comunidad musulmana de nuestro país que acaba de perder al presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary Bakry, a causa del #COVID19. Fue un ejemplo en la lucha por la convivencia y la tolerancia — Ministerio Justicia (@justiciagob) April 6, 2020

Minval.az