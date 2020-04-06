Более 19 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом COVID-19 в Испании, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Это более 14% от общего числа инфицированных с начала эпидемии.

«На данный момент мы знаем о 19400 медиках, мы продолжаем собирать информацию в автономных сообществах, как об их состоянии, так и о количестве выздоровевших. Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, около 20% уже были выписаны. Около 10% были госпитализированы, большая часть медработников проходят лечение дома», — сообщила на пресс-конференции представитель координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра.

По данным газеты Pais, умерли тринадцать медиков – одиннадцать врачей, медсестра и санитарка.

С начала эпидемии и до 6 апреля в Испании выявлено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 13 тысяч человек скончались. При этом выздоровели 40 тысяч пациентов. Таким образом число активных случаев заражения составляет 81,5 тысячи. При этом как число летальных исходов, так и новых случаев заражения снижается несколько дней подряд.

«Еще один день подтверждает снижающуюся тенденцию. Мы наблюдаем, что рост пандемии снижается почти во всех сообществах», — обратила внимание Мария Хосе Сьерра.

Минздрав за последние дни распределил миллион экспресс-тестов в день по различным автономным сообществам с целью увеличить число выявляемых пациентов на начальных стадиях заболевания.

Кроме того, в Испании делается от 15 тысяч до 20 тысяч тестов PCR (полимеразная цепная реакция).

Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, продлят до 25 апреля включительно, заявил ранее премьер Испании Педро Санчес. Для этого необходимо одобрение конгресса депутатов.

Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы.

Правительство приняло решение прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную с жизненной необходимостью.

Minval.az