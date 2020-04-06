Житель американского города Кимбал, штат Небраска, использовал в игре в лотерею даты рождения и смерти жены и выиграл сотни тысяч долларов. Об этом сообщает UPI.

Брайан Пирсон (Brian Pearson) купил в местном магазине лотерейный билет Pick 5, в котором указал комбинацию чисел 04-07-11-13-29. Мужчина подчеркнул, что эти числа имеют для него особое значение, так как это даты рождения и смерти его жены. «Она мой ангел-хранитель», — отметил вдовец.

28 марта Пирсон проверил результаты розыгрыша и узнал, что выбранная им комбинация чисел принесла денежный приз в 280 тысяч долларов (21,5 миллиона рублей). Несколько лет назад он уже выигрывал в лотерее. Тогда удачливому американцу удалось сорвать джекпот в 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

Победитель не уточнил, на что он планирует потратить выигранные деньги.

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